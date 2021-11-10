一件小車禍，卻釀成大學生遭暴打的車禍糾紛，7日清晨於台灣大道、河南路口，宋姓男大生駕車變換車道時不慎擦撞1輛瑪莎拉帝自小客車，遭對方車上3名男子毆打，頭部受創於加護病房治療，開瑪拉莎蒂的惡煞疑為富二代，大學生的媽媽生氣又難過的說，兒子竟被成顱內出血，警方將涉案人依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嚴辦。

警方表示，7日凌晨45分報案後，警方迅速於6分鐘內抵達，現場已無衝突情事，發現傷者1名意識尚清楚，立即將其送醫救治，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦。

但經警方陸續通知相關在場人深入查證，及調閱影音畫面後，發現有3人參與毆打行為，復再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請台中地檢署嚴辦。

警方將持續蒐集相關事證，朝組織犯罪方向深入追查，並建請檢察官傳喚羈押，斥喝不法。

分局長蔡元戎強調，嚴正譴責暴力，絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安心的生活環境。