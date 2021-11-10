蔡英文總統多次強調不應依賴中國市場，要朝多元貿易布局前進，她昨也在臉書發文慶祝台灣出口創新高。對此，國民黨台北市議員王鴻薇諷刺，蔡政府執政下，中國大陸及香港佔台灣出口總額也來到新高，恭喜蔡成為史上最親中、對中國依存度最高的總統，還嘲諷問她是否覺得可喜可賀。

蔡英文10日晚間在臉書發文，表示今年10月出口額已連續16個月正成長，同時以401.4億美元創單月新高，更以3642億美元創歷年同期新高，也說今年的經濟成長率預估達6.01％，創下11年來新高，並強調出口貿易是國家重要經濟動能，若美豬公投通過將影響台灣經貿布局，希望大家投票時要做出正確決定，並在文末標註「4個不同意台灣更有力」。

對此，王鴻薇指出，要提醒一下蔡總統，台灣對中國大陸及香港的出口額，從去年的1513億美元，到今年還沒結束就已經達到1546億了，顯見兩岸經貿依賴持續加深。

王鴻薇認為，在蔡政府執政下，中國大陸及香港佔台灣出口總額，從2016年的40.1％，到去年創下新高，達到了43.9％，今年1到10月為止也已經有42.5％。她揶揄，蔡英文成為史上讓台灣貿易最親中、對中國大陸貿易依存度最高的總統，「蔡總統，您覺得可喜可賀嗎？」