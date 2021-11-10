前主播蕭彤雯3月罹患肺腺癌0期，所幸早期發現做了手術，術後積極進行呼吸治療與運動，恢復狀況良好，她也將抗癌經過拍成紀錄短片與粉絲分享。昨(9日)在臉書透露她常在電台提醒大家要去做LDCT，有位粉絲因此檢查出肺腺癌一期，事後，對方也私訊向她道謝。

蕭彤雯在臉書曬出一則新聞報導，標題寫道「42歲男不菸不酒，檢查揪出一期肺腺癌」，她表示這名男子是她的聽眾，因此總是不厭其煩叮囑大家做LDCT（肺部低劑量電腦斷層），對方便去做檢查，因此診斷出肺腺癌一期，由於發現的早，只要持續追蹤治療即可，事後對方私訊向她道謝，蕭彤雯則回應：「雖然這樣講怪怪的⋯但我真的要恭喜你！一期跟零期一樣，切除病灶持續追蹤就好，讓我們一起努力」。

蕭彤雯表示老天讓她歷經113天住院安胎的痛苦，是要讓她給更多安胎媽媽力量，讓她罹患零期肺腺癌，或許是要讓她提醒更多人：「一定要注意無形殺手對肺部造成的傷害」，正面樂觀的態度被網友讚翻，紛紛留言：「公眾人物影響力和最佳效應，respect」、「妳充分發揮公眾人物的影響力救了他」。

蕭彤雯過去曾在臉書分享抗癌紀錄短片，她在術後隔天設定每天走萬步以上的目標，希望能早日讓身體恢復健康，但呼吸治療居然連一顆球都吹不起來，不過在每天持續訓練之下，術後24天已經可以順利吸起3顆球，當下讓她忍不住熱淚盈眶。