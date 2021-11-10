受國際輸入性因素加上大陸國內主要能源和原材料供應偏緊影響，大陸10月生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲13.5％，漲幅比上月擴大2.8個百分點，創下近26年新高紀錄。

從月度比較來看，大陸10月PPI上漲2.5％，漲幅比前月擴大1.3個百分點。其中，生產資料價格上漲3.3％，漲幅擴大1.8個百分點；生活資料價格由持平轉為上漲0.1％。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，國際原油價格波動上行，帶動大陸國內石油相關行業價格上漲，其中10月石油開採業價格較前月上漲7.1％，化學原料和化學製品製造業價格上漲6.1％，精煉石油產品製造業價格上漲5.8％，化學纖維製造業價格上漲3.5％，上述4個行業合計影響10月PPI較9月上漲約0.76個百分點。

煤炭供應偏緊，價格上漲較多，10月煤炭開採和洗選業價格較前月上漲20.1％，煤炭加工業價格上漲12.8％，合計影響PPI上漲約0.74個百分點。

部分高耗能行業產品價格上漲，非金屬礦物製品業價格上漲6.9％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.6％，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲3.5％，上述3個行業合計影響PPI上漲約0.81個百分點。另外，燃氣生產和供應業價格上漲1.3％，黑色金屬礦采選業價格下降8.9％。

較去年同期來看，10月PPI上漲13.5％，漲幅比上月擴大2.8個百分點。其中，生產資料價格上漲17.9％，漲幅擴大3.7個百分點；生活資料價格上漲0.6％，漲幅擴大0.2個百分點。

調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，與上月相同。主要行業中，煤炭開採和洗選業價格上漲103.7％，漲幅擴大28.8個百分點；石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、化學原料和化學製品製造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、化學纖維製造業、非金屬礦物製品業價格漲幅在12.0％—59.7％之間，擴大3.2—16.1個百分點。上述8個行業合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的8成。

據測算，在10月13.5％的PPI年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為1.8個百分點，與上月相同；新漲價影響約為11.7個百分點，比上月增加2.8個百分點。