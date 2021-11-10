目前全球有41個國家開打第三劑，台大公衛學院教授陳秀熙認為，台灣目前國內疫情風險極低，不需要急著開始施打第三劑。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

受到Delta等變異株影響，國際間新冠肺炎疫情起伏不定，突破性感染個案屢見不鮮，各國也陸續開打第三劑，是否真的有助於控制疫情？公衛學者指出，根據最早開打第三劑的以色列研究，第三劑確實有助於降低確診比例，但mRNA疫苗帶來的心肌炎隱憂，以及富國搶購疫苗造成不平等問題，都值得審慎評估。

台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」指出，各國都在思考如何避免突破性感染，第三劑疫苗就是一個策略。他分析北美及歐洲地區雖然兩劑疫苗施打率高，但疫情仍嚴峻，多國開始施打第三劑；南美洲雖疫情風險低，且疫苗施打率高，但也開始採取預防性的第三劑。

至於亞洲國家，疫情風險和疫苗覆蓋率皆為中等，目前僅少數國家開打第三劑。台大公衛學者古玫生指出，日本完整接種率已達73％，預計於12月起開打第三劑疫苗；中國大陸針對18歲以上接種兩劑已半年的民眾，啟動第三劑追加接種，當地人民盼BNT疫苗可開始於當地施打。

至於台灣是否需要施打第三劑？陳秀熙表示，第三劑疫苗對於預防突破性感染是有效的，但目前開打第三劑的國家都是疫情反反覆覆，而台灣目前國內疫情風險極低，疫苗覆蓋率中等，他認為不需要急著開始施打第三劑。

目前全球有41個國家開打第三劑，台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳表示，以色列7月30日即針對65歲以上長者施打，接著8月陸續開放各年齡層；該國追蹤研究發現，不同年齡層在施打第三劑後確診比例皆顯著下降，顯示第三劑疫苗確實能預防確診與有症狀感染，效益高達88％與91％。

但嚴明芳提醒，此為觀察性研究，可能存在「選擇偏差」，例如選擇打第三劑的人，本身較具有健康意識，可能對於防疫規範的遵從度也較高。

她也提出兩點反思，一是mRNA疫苗有心肌炎不良反應的疑慮，施打第三劑恐增加年輕男性發生風險，二是施打第三劑可能加劇各國疫苗不平等的問題，可能造成病毒變異而出現新的感染。