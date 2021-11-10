美外交政策與國際安全分析師帕拉吉拉斯博士(Jacob Parakilas)，近日投書《外交家》。文中指出，隨著戰爭科技日新月異的演進，軍隊日益強調專業化與科技化；徵兵制雖能創造大量的兵源，但在出現人力缺口時，卻無法及時填補高度專業的人才缺口，讓人質疑徵兵制在台澎防衛的作用；不過，透過徵兵制訓練民眾做好準備，並盡可能造成「占領者」的不便，相當程度可嚇阻北京對台動武的想法。

隨著阿富汗與敘利亞自全球頭條新聞逐漸淡出，習近平強硬的言論、破紀錄的共機入侵台灣防空識別區，以及美軍傳出在台訓練台灣軍隊，外界焦點逐漸轉為北京是否會武力侵犯台灣，這儼然成為今秋首要的戰略問題。

※如何讓台灣難以下嚥

不論是人口規模還是GDP的差異，共軍毫無疑問優於台灣軍隊；更別提北京施壓限制台北進入國際軍火市場，對台灣國防能力的影響。因此，真正的重點是台灣軍隊能否對解放軍產生足夠傷害，進而無法成功達成政治或戰略的目的而放棄侵略。

這是一個無法獲得答案的問題；事實上，自1950年代末期爆發衝突以來，迄今雙方都沒有實際交戰過。甚至兩方也都沒有太多的當代戰鬥紀錄足供推論。更廣泛地說，面對享有數量與科技優勢的對手，小國成功挺過的案例實在太少。

例如，2008年，喬治亞軍隊與俄國爆發夏季戰爭，儘管造成俄軍人員的重大傷亡並成功摧毀部分先進硬體；卻依舊無法阻止俄國在相對短的時間內實現其目標。更重要的是，2008年的俄國遠不如今日來得先進與現代化。因為與喬治亞的戰爭而暴露許多弱點，讓俄軍勵精圖治從事改革。

※大國的弱點

當然，從其他地方的戰爭經驗，可一窺大國在衝突中的弱點。例如，在卡拉巴赫(Nagorno-Karabakh)、敘利亞與利比亞戰場證實，武裝無人機能對傳統軍事目標發動成功的打擊；但無人機主要用在軍事據點，而不是在擁有完整整合的防空網絡之中。(台灣防空系統卻相當縝密)

此外，彈道飛彈能夠對設施或其他固定目標給予沉重傷害，即使擁有最現進的防禦系統也難免攻擊。事實證明，即使數量有限，反艦飛彈也能對戰艦造成嚴重破壞。這意味著弱勢對手為擁有大型飛彈庫的高度工業化國家，水面艦恐怕將承受嚴重威脅。

不過，這種弱點不是只對單一一方有效；大國與小國的機場與軍艦，都擁有相同的弱點。事實上，在彼此軍力嚴重失衡的地方，例如台海，小國很可能在竭盡力量後仍輸掉戰爭。

圖為總統蔡英文（前左）日前到陸軍台中成功嶺營區慰勉官兵，並巡視新訓實彈射擊。(圖/中央社)

※徵兵制難以填補專業人才缺口

為擺脫戰敗的結局，強化傳統軍力是顯而易見的解決方案，卻也有很大的局限性。首先，大多數民主國家已不再實行徵兵制，因為承平時期打造的專業化部隊一旦出現缺額往往難以填補空缺，遑論大規模擴大部隊規模。這問題在台灣也一樣存在。

換言之，想要擴大部隊規模或填補部隊空缺，無法單靠徵兵引進大量步兵來解決。事實上，一支僅有大量步兵卻沒有各種專長的部隊，光是在維持與有效使用最先進的武器系統就會遇到難題。這也凸顯出台海戰爭光靠砸大筆銀子買最先進的戰鬥系統，同樣也不能奏效。

當然，這不是說購買傳統武器與徵兵，無助於對抗更強大的對手，而是不該將其視為國防或嚇阻北京的唯一途徑。科技可能重塑戰場能力，但想要征服與占領領土仍需要大量軍事人員進行占領任務，並連貫地實踐政治目標，而這正好暴露出弱點，台灣政府可動員充分訓練的平民瞄準這些弱點。

要強調的是，這並非建議台灣建立「地下第五縱隊」這類的準軍事力量；這樣的做法不但與民主國家的本質相悖，也會帶來龐大的反擊與嚴重的後果。甚至，這類行動需要保密，能產生嚇阻的效果因此相當有限。

※盡可能阻礙占領者

相反地，台灣應該讓平民受訓練，使其能盡可能的阻礙潛在占領者。這不是多麼新穎的做法。中央情報局的前身戰略情報局(Office of Strategic Services OSS)1944年就發布《簡易破壞野戰手冊》。裡面就說明如何為占領軍的生活帶來摩擦與困難。

儘管手冊在當前已然過時，但脆弱的國家透過預先組織破壞、摩擦與非暴力抵抗，加上巧妙的宣傳，將增加侵略者的戰略風險評估。但是，必須提醒的是，這些想定都是建立在經濟利益的考量之上；弱侵略者對於戰爭完全以民族主義的角度看待，那麼工業與商業的破壞也不會產生多大效果。

當然，2021年與1944年不同，台灣又是處於相對安全但社會又逐漸走向兩極分化，以破壞作為嚇阻的戰略似乎不夠聰明；但這至少是一種小而脆弱的國家，可以製造足夠威脅的方法。