民進黨立委陳亭妃 (吳家豪攝)

蔡總統過去曾承諾興建20萬戶社宅、健全租屋市場、改革不斷產持有稅的「房市三箭」政見，但至今仍未達成。民進黨正國會立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳今日於立院召開記者會表示，將推動居住權入憲，保障居住正義。

陳亭妃指出，在經過一年多來與各界專家學者討論後，已針對18歲公民權、廢考監、基本權等修憲進行提案，這些提案也都已經進入委員會。

陳亭妃說，針對於居住權部分，則提出增加國家應保障國民基本住居之要求，並應提供經濟弱勢之無住屋者社會住宅或基本住居之補貼，這也對應到朝野對於居住正義和社會住宅的共識。

黃秀芳表示，已針對看守內閣時間過長，造成國家運作停滯等問題提出相關改革提案，並提出降低不分區政黨席次門檻，深耕比例代表制，合理規畫國家財政畫分等精神入憲，並主張修憲門檻過高，應再討論。

陳歐珀指出，除基本權、18歲公民權、政府體制外，如今面臨數位威權主義威脅，憲法應與時俱進，5G時代已經到來，將會把境外敵對勢力，各種資訊戰所產生的危害，拉高到憲法層次，增加我國憲法中民主防禦的面向。

陳亭妃說，一年多前，立院行使監察院長陳菊的人事同意權時，國民黨立委們，包括林為洲、謝衣鳳、蔣萬安、陳玉珍、林奕華、葉毓蘭等人，都喊著廢考監，但國民黨版的修憲卻沒提出。

陳亭妃表示，民進黨不跟國民黨一樣「打假球」，現在就來證明民進黨是真的要用修憲來廢考監，希望國民黨也要言行一致，堅持當初廢考監的力道跟精神，讓廢考監提案送出立法院，交付公民複決。