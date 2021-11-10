議員魏嘉彥希望縣府能代為中央反映，降低頭期款，讓青年有能力購屋。（資料照片）

花蓮縣議員魏嘉彥今質詢時提及花蓮房價狂飆，10年花蓮實價登錄價格，華夏漲幅居然高達124％，市區建案每坪突破30萬元，在通貨膨脹下，讓年輕人更買不起房子，呼籲縣府向中央反映降低頭期款、拉長還款年限等，縣長徐榛蔚表示，為落實居住正義，縣府正研擬推出第二期青年住宅，讓青年有能力購入「起家厝」。

花蓮縣議會今天開始質詢，魏嘉彥指出，政府打房沒有成效，花蓮房價居高不下，依據實價登錄，花蓮10年房價，公寓漲幅高達104％，華夏124％ ，大樓74％，透天73％，花蓮市新建案每坪價格破30萬元，一棟透天房價2000萬元起跳，雙薪家庭小夫妻，若養孩子，想要買一棟屬於自己的小窩，根本買不起。

他說，年輕人置產困難，除了房價太高，頭期款也是問題，一間600萬元公寓，2成頭期款就要120萬元，多少人拿得出來？

徐榛蔚答詢，花蓮土地面積為全國八分之一強，但實際可用面積不到百分十，花蓮實際可居住面積不多，加上營建成本提高，房價普遍高漲，但政府對住者有其屋，照顧弱勢鄉親，都有提出政策，包括營建署，花蓮縣府分別提出租金補貼，這是購屋以外另一方向。

徐榛蔚說，前縣長傅崐萁任內在新城鄉推出青年住宅，今年也都完工交屋，只要250萬元，有地有房，這是縣府努力維持居住正義，縣府已預備推出第二期「青年住宅2.0版」，在縣有土地上蓋屋；縣府願意釋出精華所在，讓青年朋友有一安定的「起家厝」，未來也請議員議會可以支持。

徐榛蔚說，房市是個自由交易市場與供需交易，非花蓮縣府能掌控，中央也起打防政策，但或許方向有誤，「愈打房價愈旺」，她相信中央能檢討打房政策。

魏嘉彥請縣府代為向中央反映，青年購屋，頭期款部分，可考慮以調高利率、拉長還款年限等方式，調降頭期款成數，讓首購年輕人買得起房子。