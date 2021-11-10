櫃買中心10日表示，配合上櫃公司110年第3季財務報告公告，規畫一系列之「櫃買市場業績發表會」，將自11月12日起於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，近年來全球行動通訊技術發展快速，5G終端產品及相關服務已陸續推出，食衣住行育樂各層面皆可見5G應用，11月12日（周五）首先推出「5G應用」主題，邀請高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）、電子標籤廠商韋僑（6417）、及5G手機檢測廠商耕興（6146）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，下周有四場櫃買市場業績發表會，11月16日（下周二）邀請3家「IC設計」領域之公司，包括專注於離散式高功率元件IC設計廠商大中（6435）、以類比線路為核心技術之IC設計廠商紘康（6457）及高階影像處理IC設計廠商凌陽創新（5236）線上直播說明。

11月17日（下周三）推出「富櫃200」主題，邀請醫療器材銷售與代理服務廠商杏昌（1788）、晶圓及IC測試廠商精測（6510）、致力於幹細胞與癌症免疫細胞新藥研發之長聖（6712）等3家公司經營團隊線上直播說明。

11月18日（下周四）將邀請基因檢測廠商創源（4160）、視力矯正手術及眼鏡通路商大學光（3218）、藥品代工與開發廠商保瑞（6472）線上直播說明。

11月19日（下周五）邀請國內遊戲研發商宇峻奧汀（3546）、虛實融合新零售軟體雲服務廠商91APP*-KY（6741）等2家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，系列業績發表會主題豐富，各場次皆由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看及查詢。