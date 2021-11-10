在美國聯邦參眾議員等人9日晚間搭乘軍機抵台訪問後，台海緊張形勢再次升溫。中共解放軍東部戰區9日夜間宣布組織兵力在台海方向聯合戰備警巡，大陸國台辦也在10日上午強調，要求美國國會議員不要向台獨勢力發出錯誤信號，否則將給台海和平穩定帶來進一步損害

央視網10日報導，一段時間以來，美國在售台武器、加強美台軍事聯繫方面消極動作不斷，加劇台海局勢緊張。

針對美國聯邦參議員搭機抵台，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日上午在例行記者會上強調，大陸方面堅決反對美國同台灣進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。敦促美國一些國會議員恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害，民進黨當局「倚美謀獨」註定失敗。

9日夜間共軍東部戰區微信公眾號宣布，組織兵力在台海方向聯合戰備警巡，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。大陸國防部新聞發言人譚克非也警告美方「立即停止挑釁行徑」，立即停止一切導致台海局勢緊張升級的破壞性行動，不向台獨分裂勢力釋放錯誤信號。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，台灣是中國領土一部分，東部戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題嚴重錯誤言行和台獨分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。