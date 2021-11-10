雙11購物節來臨，資策會產業情報研究所（MIC）調查指出，今年首度鎖定「電商購物節」進行消費者調查，並針對常於雙11購物的族群提出觀測。調查顯示，常參加電商購物節的消費者已高達七成，大幅超越傳統百貨商場購物節，且台灣網友一整年當中電商購物節年均消費15073元，而會參與雙11購物的族群，年度消費更比整體消費高出1000元左右，達16034元。

MIC調查指出，台灣常參加電商購物節的消費者已高達七成（67.2％），遠超過節慶節日（33.1％）、百貨周年慶（24.6％）與品牌周年慶（17.3％）。曾於電商購物節進行購物的網友，一年在電商購物節的平均花費為15073元，有63.5％年花費在1萬元內，而超過5萬元的高消費力族群占7％；會在雙11購物的族群，其年消費比整體高出1000元左右，達16034元。

此外，電商購物節的計畫性購物比例有上升趨勢，已超越衝動性購物達到六成，陳冠文分析，疫情期間有更多實體消費被迫轉移至線上，加上實體零售與品牌商積極布局網購通路，吸引更多消費者持續轉移，對消費者網購行為造成長遠的轉變，廣泛的影響其購物頻率、品項與金額，面對電商幾乎「月月過節」型態，消費者開始習慣將各種日常購物轉移至線上，平常累積購物清單再等購物節購足，連帶提升計畫性購物比例。

針對通路，綜合型電商平台（91％）仍是最大宗電商購物節消費平台，不過實體零售網購通路（29.6％）逐漸崛起，其他依序為第三方外送平台（19.3％）、社群與通訊平台（14.6％）與品牌商網購通路（14.1％）等，而雙11族群又較整體更偏好綜合型電商平台購物。

MIC調查顯示，8成以上消費者一年參與的電商購物節少於3個，前五大購物節依序為「雙11（81.5％）」、「99（37.5％）」、「雙12（36.1％）」、「618（21.9％）」與「心禮節（13.5％）」。

而雙11族群又較整體更常於雙12消費，同時相對較少於99、618與心禮節消費。陳冠文指出，即便電商推動「月月過節」，消費者實際響應的購物節數量仍有限，業者除了持續提升大眾的購物節認知，最根本的還是須回歸到讓消費者有感的促銷手段。

觀測消費者有感促銷的前五大手段，依序為「免運（59.7％）」、「折價券（40％）」、「限時商品優惠（31.7％）」、「購物金贈送（29.9％）」與「行動/電子支付優惠（26.8％）」。陳冠文指出，點數經濟、購物金仍是業者重要的促銷手段，不過可直接省錢或賺點仍然最吸引消費者。

除此，第五名也說明行動/電子支付更普及已開始影響線上購物行為。調查顯示，更多吸引消費者的因素／活動，包含贈品、解任務、會員點數/分級、抽獎與遊戲互動等，其中雙11族群更受到「解任務」、「遊戲互動」活動的吸引。

MIC調查指出，網友在電商購物節遭遇的五大消費痛點，依序為「到貨時間不確定、優惠適用條件過於嚴苛、優惠適用條件過於複雜、商品庫存不足而無法購買、客服回覆速度慢」等，其中雙11購物族群更在意商品庫存不足的問題，皆為未來業者持續改善的參考方向。

觀測購物品項，網友於電商購物節購物前十名依序為「個人清潔、3C、美妝保養、居家生活、內外衣著、家電、零食飲料、票券、流行精品、保健醫療」，其中，雙11購物族群最大宗的優先購買品項為3C產品，其二仍為個人清潔，顯示疫情提升消費者對個人衛生的需求。