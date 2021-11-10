台積電確定到高雄投資，引發各界關注。高雄市長陳其邁今（10）日曝光關鍵原因，主要高市府展現產業轉型的決心跟效率，水電供應無虞，並加速中油高雄煉油廠汙染整治，而台積電零組件跟上游的產業鏈也陸續到高雄，至於整治進度超前，預計明年中旬交地給台積電。

高雄市長陳其邁日前與市府團隊到中油高雄煉油廠關心整治進度。（柯宗緯翻攝）

陳其邁透露，這段期間與台積電每周或固定工作期程開會，包括到現場，以及規畫整治跟園區都是同步進行；高雄有500億度電量，但用電約280億度、占56％左右，所以電力供應在高雄本來就是不是問題，強調充裕無虞。再加上，配合高雄能源轉型，5年內要發展1G綠電。

陳其邁也提到，今年全台缺水，高雄是第一個翻轉水情的城市，像台南、台中、桃園、新竹也缺水，高雄相較於其他科學園區或城市，沒有面臨這麼嚴峻缺水挑戰。

一方面多元開發水資源奏效，伏流水、62個深井備用水源。另台積電曾有缺水問題，也協助對方解決，因此雙方有一段很長工作默契，最主要是要展現高雄對於高科技廠商以及推動產業城市轉型的決心跟效率。

媒體問及，蔡英文總統是否對於台積電到高雄扮演關鍵角色？陳其邁指出，從行政院到總統都非常支持台積電到高雄設廠，而台積電最大的材料供應商英特格，以及默克等台積電零組件跟上游的產業鏈，陸續到高雄了。

他問過投資方說「什麼叫做供應鏈短鏈」，對方答「騎摩托車會到的地方，就叫做短鏈」，因此高雄一方面加速石化業的轉型，因為與材料有關，二方面，把布局做得更完整，從上游的晶片到下游的應用服務5G AIot園區等。

陳其邁說，高雄不只有12吋晶圓廠商來，包括材料、還有零組件等設備的廠商也都來高雄投資，包括路科、橋科，未來在台南、高雄，就會成為全球最完整半導體產業區。他也預告這個月跟下個月，還有陸續有大廠投資計畫，成熟後會對外宣布。

至於台積電為何捨橋科，看中高煉廠？陳其邁說，半導體廠商要建廠有很多考量因素，也要對未來5年、10年做整體規畫，像導體這些大廠對於土地需求非常強勁，高市府經過盤點全市土地，並與台積電多次溝通，最後選定高煉廠土地最符合廠商需求。

外界也關心整治期程縮短，進度如何？陳其邁強調，在高煉廠區有個前進指揮所，每天派專人進駐了解汙染整治狀況，目前為止進度超前，每天都有報表，他也都會看進度到什麼時候，目前預計明年中交地給台積電，一切按照計畫進行。