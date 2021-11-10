台北市動產質借處為市府直營公營當舖，提供低利扶助，考量後疫情時代應數位轉型，因此提供質借客戶以網路轉帳方式繳息，減少人流之虞還能保障服務不中斷。另，動質處也宣布，為照顧照顧弱勢族群，今起將再度調降弱勢族群質借月利率為0.4％。
北市動質處表示，目前提供的質借月利率為0.68％，為全國當舖業最低，吸引外縣市民眾前來質借、專程繳息，考量今年受疫情影響，許多民眾因受限居家隔離，人在國外無法返國等因素，導致無法順利至分處繳息，因此首創網路轉帳繳息的便民服務。
動質處強調，公營當舖以提供低利扶助為政策目標，疫情期間除推出紓困優息方案外，疫情趨緩後也照顧弱勢不中斷，持續擴大實施差別利率，今起將再度調降弱勢族群的質借月利率為0.4％。
動質處提醒，使用轉帳繳息服務前須先臨櫃約定「限本人親自取贖」，以確保質物安全，弱勢族群若要享有調降後的0.4％質借利率，也須重新開立質借單，詳情可至官網「線上服務-轉帳繳息申請」說明，或電洽各分處了解。
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