美國特斯拉股價大跌，受到牽連的韓國汽車類股以及電池業者因而疲弱，10日韓股走跌，KOSPI目前在2934.59點，跌28.06點或0.95%。同時，韓元貶值，公債殖利率卻上升。

三星電子漲0.14%，SK海力士持平，電池業者LG化學跌4.03%，現代汽車也跌2.4%

在特斯拉股價創14個月以來最大單日跌幅後，Cape投資證券認為，韓國的車用電池與汽車製造商受到特斯拉影響而走跌，但市場比較關心的是，中國大陸通膨相關數據。

韓國政府10日指出，至10月為止，當地的人力市場已連續8個月職缺都一直在增加，代表景氣復甦持續走在正軌上。至於韓國10月失業率則年減0.9%並降至2.8%，創過去8年以來，最低的10月紀錄。

美元兌韓元在1180.9價位附近，韓元貶0.31%。2021年迄今，韓元兌美元已貶8%。

韓國3年期公債殖利率漲1.7基本點至1.882%，10年的也升0.5個基本點至2.299%。