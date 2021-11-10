據兩位消息人士透露，義大利氫能源技術公司De Nora已經挑選了高盛和瑞信，參與該公司在米蘭股市的上市計畫。

其中一位消息人士指出，De Nora預定明年春天上市，公司估值可能超過20億歐元。

義大利天然氣集團Snam去年完成對De Nora的33%股份的收購，對公司估值約12億歐元，包括債務。Snam現在持有37%股份。

綠色氫市場為減少化石燃料使用的潛在解決方案，全球投資人也尋找在潔淨能源處於有利位置的公司。

De Nora也在水處理產業工作，是電極的領先製造商，這些電極被使用於能生產無碳綠色氫的電解槽設備。

De Nora還擁有與德國蒂森克魯伯(ThyssenKrupp)合資的一家電解廠公司的34%股份。該公司也參與了幾個全球的大型氫計畫。

電極業務佔De Nora去年5億歐元營收的六成。去年在新冠疫情流行的一年，其核心獲利增加到8050萬歐元。