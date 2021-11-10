農曆春節是闔家歡聚出遊的好時光，年末倒數提早規畫旅程，更能享受優惠價格，省荷包之餘還能與家人共譜幸福回憶時光。擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘自即日起至2022年2月5日止，推出「回嘉過好年-春節住房」專案，搶先開放預訂2022年農曆新年住宿，於除夕至初五過年期間入住，每房每晚含早2900元+10%起，且於2021年12月31日前預訂，除經濟客房外，其餘房型可再享早鳥7折優惠。

嘉義擁有豐粹的人文歷史及遊憩資源豐富的阿里山，為國內旅遊的熱門景點。位於阿里山腳下的天成文旅-繪日之丘更為旅人遊訪嘉義的旅宿首選，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用溫馨木質色調搭配活潑的設計裝點童趣空間，並巧妙運用燈光投射，搭配代言人嘟比座落在公共空間中，打造溫馨的繪日印象，讓旅人們能夠在奔走的旅途中，找到沉穩的氣息，帶給旅客像回家般無壓自在的舒適氛圍。

「回嘉過好年-春節住房」專案，除可入住精緻各式客房外，隔日品嘗特色早餐，享受輕鬆自在悠閒漫活的好食光，入住旅客還可免費使用飯店七樓星空童樂室，包含免費享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，以及最受孩童歡迎的熱門設施兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車，滿足孩童夢想開車的樂趣，學習掌握方向與控制速度，讓闔家過年團聚在嘉享受歡愉氣氛，回嘉感受天成文旅-繪日之丘的無窮魅力，為嶄新的一年創造甜蜜回憶。