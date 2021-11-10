經濟部10日公布最新統計概況，今年第3季電腦及資訊服務業營業額1130億元，年增13.5％，其中電腦程式設計業849億元，為歷年同季新高，年增14.4％，主因電腦軟硬體設備需求擴增，加以企業規劃網路資安、網路儲存伺服器系統建置等多元整合服務倍增所致；資訊服務業281億元，為歷年單季新高，年增11.0％，主因網站拍賣平台之管理業者促銷推廣，加上網路平台之廣告效益與新聞資訊服務等業績攀升所致。

今年第3季專業技術服務業營業額776億元，年減3.6％，其中管理顧問業因研發服務、企業經營等顧問諮詢業務提升，營業額年增3.2％；廣告業及市場研究業則因數位、平面媒體廣告收入減少，年減3.2％；專門設計業受COVID-19疫情影響，展覽活動設計承攬減少，加以室內設計、商業平面廣告設計等接案量下滑，年減8.4％；攝影業亦受疫情影響，婚紗及室內、戶外攝影業績衰退，營收年減34.1％。

今年第3季租賃業營業額351億元，年增0.5％，其中機械設備租賃業雖營造用及工業用機械設備租用需求增加，惟受疫情影響，辦公事務用及展覽會場活動硬體設備租賃業績下滑，致年減6.1％；運輸工具租賃業245億元，為歷年同季新高，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出汽車訂閱服務，吸引消費者租車，致年增4.1％；個人及家庭用品租賃業則年減10.3％，主因受疫情影響，戶外運動、影視器材設備及娛樂活動用品出租衰退所致。