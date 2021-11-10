雲林縣環保局長張喬維先前任職副局長時，核章聘用妻子為約僱人員，遭依違反公職人利益衝突迴避法開罰30萬元。張提告抗罰，主張他只是單純用印，最終仍是上級長官決定，但台北地院行政訴訟庭認為，副局長本身就有審核權，張沒迴避確實違規，因此判他敗訴，可上訴。

判決指出，張喬維2014年6月16日至2018年10月15日擔任雲林縣環保局副局長，明知環保局聘用人員簽呈上有妻子的姓名，卻未依公職人員利益衝突迴避法規定迴避，仍蓋章核可，因而遭法務部開罰30萬元。張不服，提行政訴訟救濟。

張喬維主張，本案續聘流程歷經年終考核、縣長核定、局長裁示等重重關卡，直到確定所有續聘人選，最後才輪到他用印，他身為副局長並無裁量餘地，僅是單純跑流程，沒有實質意義，故請求撤罰。

北院認為，根據雲林縣政府自治條例、環保局組織規程及各機關文書處理作業規範等，副局長職務為襄助局長處理局務，另環保局分層負責明細表中有關「聘僱人員或職務代理案件之核議」部分，副局長均有「審核」法定職權，因此張喬維實質上對決策、聘用有影響力及裁量空間。

北院並指，環保局政風室就利益衝突迴避應注意事項，曾在2019年開兩次會報提案宣導，並提出「自行迴避參考範例」，當時的主席就是張喬維，張一定知道相關規範，卻未迴避妻子的續聘程序，廉潔、公正性易遭人質疑，遂認定法務部裁罰無違誤，判張敗訴。