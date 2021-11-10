大陸廣東省政府9日發布關於促進城市消費若干政策措施的通知，其中最令市場關注的一條政策是，逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，2021至2022年，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個；深圳市進一步放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。

據券商中國報導，最新資料顯示，2021年10月，廣州、深圳參與車牌搖號的總人數接近251萬人。分析人士指出，根據已經公布的政策，廣州市配置節能小汽車增量指標增加至8萬個，未來廣州的汽車牌照有增加的可能；但深圳僅強調了對新能源汽車指標條件放寬，意味著，深圳燃油車的牌照增加的可能性較低。

另外，通知指出，完善汽車銷售網站布局，鼓勵新能源汽車、高端進口汽車網點進入核心商圈布點，引導汽車生產經營企業下沉縣域等三、四線城市市場。

同時，通知明確廣東省商務廳、發展改革委、工業和資訊化廳、交通運輸廳、文化和旅遊廳，各地級以上市人民政府按職責分工負責擴大汽車消費政策落地。

這項政策的目的是釋放消費潛力，增強消費動能，提振消費信心，全面促進消費。

除了放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制以外，還明確了提升商圈消費、啟動餐飲消費、促進時尚消費、加強文旅消費等多條政策，最大限度放開餐飲和零售業夜間、閒時外擺管制；鼓勵各地出台促進消費的獎補政策，對促進消費工作突出、成效顯著的地市給予獎勵。

通知公布後，「逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制」瞬間引發了刷屏，讓大量正在苦苦排隊搖號的潛在購車消費者，翹首以待。