大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝）

大陸國台辦日前公布「台獨」頑固分子制裁名單，首波被點名的蘇貞昌、吳釗燮、游錫堃稱，被列入名單感到非常光榮，將繼續為自由民主奮鬥。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（10日）回應，「台獨」頑固分子「跳得越高，摔得越重。執迷不悟，頑抗到底，必會遭到法律嚴懲。」

大陸國台辦點名蘇貞昌等3人為「台獨頑固分子」，稱大陸方面將依法懲戒。從當事人的反應來看，認為這是經過大陸認證的勳章。朱鳳蓮表示，這些「台獨」頑固分子煽動兩岸對立、破壞兩岸關係、圖謀分裂國家、危害台海和平，大家都看得很清楚。這筆帳是有據可查的，是賴不掉的。跳得越高，摔得越重。執迷不悟，頑抗到底，必會遭到法律嚴懲。

大陸公布「台獨」頑固分子清單後，反而為民進黨當局「抗中保台」的訴求增添柴火，凝聚綠營支持者的向心力。這份名單真的能夠發揮警示作用嗎？

朱鳳蓮表示，對「台獨」頑固分子及其金主等主要支持者依法進行打擊，目的是為了遏制「台獨」分裂行徑，維護台海和平穩定，這符合兩岸民眾共同利益。大家都不希望安定、安寧、和平的環境遭到破壞。「台獨」頑固分子跳得越高，只會摔得越重。

此外，繼蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮之後，是否還會有第二波、第三波後續清單？朱鳳蓮對此並未直接回覆，但意在言外的說：法網恢恢，疏而不漏。執迷不悟、頑抗到底的「台獨」頑固分子，包括組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為，勾結外部勢力謀求「台獨」，以「修憲」等手段謀求「法理台獨」的首惡分子及其金主等，都必將依法受到嚴懲。

針對陸委會抨擊，將採取必要反制，朱鳳蓮回應，依法對極少數「台獨」頑固分子實施懲戒，是維護國家主權、安全和發展利益的必然要求，有利於打擊遏制「台獨」分裂，維護台海和平穩定和兩岸同胞的切身利益。大陸方面將密切關注有關動向，堅決打擊任何形式的「台獨」分裂行徑。