倒數2021年、迎接2022年，統一超商（2912)點數經濟發威，旗下OPEN POINT生態圈會員1400萬人次，已累計流 通點數達近7億點，創歷史新高；7-ELEVEN指出，可選擇跨50個品牌、百大商品兌換，目前已有600萬人次兌換，年底前尚有1000萬杯咖啡價值的OPEN POINT點數尚未使用，亦可透過APP愛心捐。

同時公布明年（2022）會員累點好康，OPEN POINT會員持已綁定會員帳號的集團3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包)到7-ELEVEN消費，點數回饋率將從現在的0.33%提升至0.5%，未來也將不定期跨通路合作、每日輪番推出OPEN POINT超級會員日，如每週二康是美結帳點數6倍送、每周六速邁樂加油中心消費點數最高20倍送，方便會員計畫性消費。

7-ELEVEN表示，OPEN POINT今年來積極推動會員優享策略，包括指定日加贈點、點數換優惠、會員獨享價等三大主軸帶動會員貢獻度逾50%，點數兌換跨50品牌、上千款商品與服務已成功吸引超過600萬人次使用，名列OPEN POINT APP前三大熱門服務項目，更帶動會員活躍度倍數成長，尤其今年OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大至16大生活消費通路，藉由集團3大支付工具或會員帳戶綁定就能一次完成支付、累點、折抵3大流程，提供更順暢的購物體驗、帶動會員的使用率。