國防部昨公布110年「國防報告書」，揭露共軍具備六大攻台作戰能力。美國參眾議員傳出昨晚從菲律賓飛來台灣，短暫停留之後再轉往日本琉球。隨即，對岸也發表聲明，說共軍東部戰區組織了兵力在台海進行戰備警巡，並揚言就是針對美國挑釁，與台獨分裂勢力而來。國民黨立委李德維說，「類似的訊息與交鋒，幾乎已經成了台海的日常。」

李德維指出，儘管這樣的隔空交鋒不斷發生，近期台灣民眾的民調卻顯示，台灣人不想當兵，也不相信政府認真戰備，同時卻又寄希望於共軍不會犯台，與美軍會來保護台灣。

李德維提到蔡總統日前接受CNN專訪，主播塔波（Jake Tapper）下了個註腳，他說他很難想像，美國人在經歷20年阿富汗戰爭和伊拉克戰爭後，還會願意去和中國打仗，只為了保護台灣。不管其目標有多崇高，承諾有多堅固，不管威懾中國這件事有多麼重要，我還是很難想像會有美國人說「值得」。

李德維說，感謝有美國人說了大白話，自始至終，台灣人都只能靠自己保護，在往戰爭加速的路徑上，務必窮盡一切努力，不放棄和平的機會。