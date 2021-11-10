《聯合國氣候變化綱要公約》第26次締約方大會(COP26)今年於蘇格蘭的格拉斯哥舉辦，為期兩周的議程中有近200個締約國與會，共同訂定減碳目標「淨零碳排(Net-Zero)」，國泰金(2882)投資長程淑芬，受邀參加COP26周邊會議，在世界氣候高峰會(World Climate Summit WCS)擔任講者，分享金融業支持氣候金融的前瞻視野，這是繼今年9月參加世界氣候論壇亞洲場之後，再度將「台灣經驗」帶上世界舞台，也是台灣出席COP26正式周邊會議的唯一金融業代表。

國泰金總經理李長庚透過影片遠端參與WCS盛會，李長庚表示，全球氣候變遷導致極端事件越發頻繁，身處東南亞核心位置的台灣更面臨嚴峻的氣候考驗，國泰所持有資產超過美金4000億元，客戶數更是達到台灣人口的63％，身為台灣最大的金控之一，對於因應氣候變遷責無旁貸，國泰低碳轉型的三個重要策略為再生能源投融資、企業議合、以及營運淨零碳排。

程淑芬表示，國泰期望透過支持綠能產業，以加速台灣邁向淨零產業鏈，透過全集團的金融職能支持乾淨能源的發展，例：國泰世華銀行為台灣首家金融機構為太陽能以及離岸風電專案提供專案融資、國泰人壽以及國泰創投均積極投資綠能產業、國泰產險則為綠能專案提供工程保險、國泰證券更為綠能產業提供承銷服務等。

今年COP26的主軸是金融，全球皆在重視金融業如何有效的支持氣候韌性相關的專案，程淑芬提到，新興國家在氣候變遷的風險下是相對弱勢的，更需要系統性的協助，像專案財務可行性、公司治理等，才能變成可融資、可投資對象。她認為在陪伴企業成功低碳轉型之後，金融業自然也會成為受益者，因此與利害關係人一起積極投入氣候行動是最有價值的投資。

2021年6月對外正式承諾國泰金、人壽、銀行、產險總部大樓在2025年前達成百分百使用再生能源，國泰金控暨旗下全體子公司2030年前在台營運據點百分百使用再生能源，並在2050年前達成淨零碳排，透過具體的承諾加速推動台灣邁向淨零經濟。