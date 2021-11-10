美股獲利了結賣壓出現，周二美股三大指數同步收黑，台股因漲多，今早亦出現震盪；這波領軍的台積電(2330)、聯電(2303)盤中翻黑，台股同步翻黑至平盤之下，回探17500點關卡。

美國投資人對通膨居高不下感到擔憂，周二美股收黑，中止連續多日創下收盤新高的強勁升勢。周二收盤，道瓊工業平均指數跌112.24點或0.31%，為36319.98點。標普500指數跌16.45點或0.35%，為4685.25點。那斯達克綜合指數跌95.81點或0.6%，為15886.54點。

周二費城半導體指數持續強撐高點。台積電、聯電今開盤後走穩，但盤中出現下跌，加上航運貨櫃股今早也欠缺上攻動能；台股早盤狹盤，仍是個股表現；具題材的元宇宙概念股續強，部分少中小型個股也強勢上攻。

觀察美股，在市場迭創新高後，由於缺乏進一步驅動市場的催化劑，投資人似乎傾向將近來獲利入袋。

台股今早在台積電穩在高檔，以及市場持續點火部分個股，類股輪動輪漲，概念股成交持續熱絡。

台股呈現連三紅，量能逐步增溫，呈現價漲量增樣態，此外，法人連三日買超，預期短期多方態勢可望延續，惟需留意前高17600點壓力將至，台股今早最高達17572點後，集中市場翻黑至目前在17500點之上狹盤，早盤最低為17489點。