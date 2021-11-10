元宇宙概念股今天再度發威，最早就踏入元宇宙概念的智崴(5263)，今天攻上漲停，股價來到今年4月以來的高點。

臉書29日正式更名為Meta，續颳「元宇宙」旋風，近期元宇宙題材，讓相關概念股人氣匯聚，簡單而言，元宇宙就是虛擬實境的社交平台，透過AR、VR技術在社交平台以虛擬人物進行社交。

智崴董事長歐陽志宏指出，智崴的體感設備飛行劇院一開始就具有元宇宙的元素，後續又開發小型VR體感設備，讓使用者突破空間及時間的限制，身處異地卻能在不同的國境中自在切換。智崴所開發出賽車體感設備，坐在設備上就可以實際操控一台車輛，這也是元宇宙的實現。

除了元宇宙外，隨著疫情趨緩，全球遊樂園看好明年報復性成長，智崴經營團隊由董事長歐陽志宏領軍，將啟程前往美國參展，一口氣推出7到8款的新產品，並展示全球可容納300人的大型飛行劇院，同時從美國開始飛向全球，簽下明年多套體感設備的訂單，目標2022年超過2019年所創的營收新高紀錄。