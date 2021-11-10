櫃檯買賣中心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」將自11月12日起舉辦，首先推出「5G應用」主題，邀請璟德(3152)、韋僑(6417)及耕興(6146)等3家公司經營團隊說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

配合上櫃公司110年第3季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，櫃買中心表示，近年來全球行動通訊技術發展快速，5G終端產品及相關服務已陸續推出，食衣住行育樂各層面皆可見5G應用，11月12日首先推出「5G應用」主題，邀請高頻整合元件及模組設計製造公司璟德、電子標籤廠商韋僑及5G手機檢測廠商耕興等3家公司經營團隊，說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

再者，根據資策會MIC，台灣廠商在全球市占率已逾20%，僅次於美國，櫃買中心表示，台灣擁有完整的半導體產業鏈，包括上游IC設計、中游晶圓代工與下游封裝測試，其中上游IC設計產業，11月16日邀請3家「IC設計」領域之公司，包括專注於離散式高功率元件IC設計廠大中(6435)、以類比線路為核心技術之IC設計廠紘康(6457)及高階影像處理IC設計廠凌陽創新(5236)線上說明。

「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，係追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標；為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司，11月17日推出「富櫃200」主題，邀請醫療器材銷售與代理服務廠杏昌(1788)、晶圓及IC測試廠商精測(6510)及致力於幹細胞與癌症免疫細胞新藥研發之長聖(6712)3家公司經營團隊說明。

截至110年10月底止，生技醫療類上櫃公司的總市值為6887億元，占上櫃公司總市值約13%；櫃買中心表示，生技醫療產業係政府持續推動之重點發展項目，亦為櫃買市場重要特色產業之一，11月18日邀請基因檢測廠創源(4160)、視力矯正手術及眼鏡通路商大學光(3218)及藥品代工與開發廠保瑞(6472)線上直播說明。

為響應政府積極推動台灣文創產業發展，以及5+2產業創新計畫之電子商務產業發展，櫃買中心分別於103年及106年新增「文化創意」及「電子商務」產業類別，協助從事文創及電子商務之企業進入資本市場；11月19日邀請國內遊戲研發商宇峻奧汀(3546)及虛實融合新零售軟體雲服務廠商91APP*-KY(6741)等2家公司經營團隊，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。