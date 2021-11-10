台股登上17500創波段高點後，今日多方休息，電子股退位，由傳產領軍維持指數在高檔震盪蓄勢。台積電確定高雄建廠、2024年量產，將活絡當地開發，今日營建股中南台灣色彩濃厚的企業表現不凡，三地開發(1438)、國產(2504)、京城(2524)亮燈漲停鎖住，點火營建類股攻高，漲幅超過1%，排行僅在於紡織、玻璃股之後。

台積電在9日證實決議於高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計將於2022年開始動工，並於2024年開始量產。公告表示，將向高雄市政府承租土地建廠，但未詳細描述內容，多月來台積電是否落腳高雄煉油廠一事，終於塵埃落定。利多消息鼓舞南台灣概念股，高雄房市相關概念的企業更是直接受惠者，今早三地開發(1438)、國產(2504)、京城(2524)一同攻漲停鎖住，吸引資金流向營建族群，國揚(2505)、欣巴巴(9906)、上曜(1316)、太子(2511)、隆大(5519)、潤弘(2597)、華固(2548)等皆有2%~3%以上的漲幅。

高市府指出，搭配周邊封測大廠日月光、華邦電、穩懋等，讓楠梓成將成為南台灣的科技重鎮，未來北有南科、路科及橋科結合為新興半導體製造聚落，南有仁武、大社、林園、小港等半導體材料與石化聚落，壯大南部的半導體產業，進而帶動整體經濟發展。有竹科、內科之鑑，南台灣在地建商後市發展可期，在台積電高雄設廠拍板定案後，買盤資金搶進，三地開發、國產、京城成為搶手貨。