美國最大加密貨幣交易所Coinbase第三季業績雖較去年同期大幅成長，但表現不如市場預期，受此打擊，周二盤後股價重挫逾13%，報310.06美元。

Coinbase第三季營收為13.1億美元，較去年同期的2.867億美元大幅成長，但遠不及市場預估的15.7億美元。

淨營收為12.3億美元，較去年同期暴增3倍多，但較第二季的逾 20億美元大幅衰退。

淨利為4.053億美元，較去年同期的8130萬美元大幅成長，但每股盈餘為1.62美元，不及市場預期的1.82美元。

Coinbase表示，第三季每月平均交易用戶數為740萬個，雖然優於前一年同期的610萬個，但較第二季的880萬個下滑。交易額從第二季的4620億美元降至3270億美元。

該公司在給股東的信中表示，正如我們今年以來的業績所呈現的那樣，我們的業務並不穩定。Coinbase不是逐季的短線投資，而是著眼於加密經濟的增長和我們產品及服務能力的長期投資，希望我們的投資人仍採納這種觀點。

該公司的營運大致取決於比特幣等數位資產的表現。Coinbase在8月時曾提出警告表示，由於加密貨幣資產在夏季走跌，公司第三季交易額和每月平均交易用戶數可能下滑。

比特幣在本周一站上68000美元，再創歷史新高。以太幣漲破4800美元大關，亦創歷史新高。

Coinbase在報告中指出，比特幣占其交易量的19%，以太幣占22%。其他加密資產占59%，較第二季的50%增加。

此外，Coinbase交易平台上的資產從6月底的1800億美元暴增至2550億美元，其中約55%來自機構投資者，其餘則來自散戶。Coinbase預期第四季的每月散戶用戶數和總交易額將較第三季成長。