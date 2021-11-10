南韓「性感小野馬」泫雅，過去曾以Wonder Girls和4Minute的女團身份出道，成為SOLO歌手後更憑著艷麗外表與火辣身材紅遍全亞洲。而經常在社群媒體上曬出穿搭照與粉絲們互動的她，近日竟PO出一連串火辣私照，讓粉絲們大噴鼻血。

泫雅在昨（9）日所公開的照片中，只見她臉上沒有太多妝容，僅用紅色唇膏增添氣色，但往下一看才發現她只穿著一套粉色與藍色拼接的造型內衣及小褲，站在落地窗前擺出各種性感的姿勢，而火辣的身材曲線也因此完美呈現；泫雅還不忘在最後一張中藏彩蛋，加碼PO出彎腰看著鏡頭的性感辣照，傲人的上圍曲線呼之欲出，讓粉絲們看了直噴鼻血，紛紛留言：「泫雅真是性感又可愛」、「太羨慕Dawn」、「內衣真可愛」、「這肯定是Dawn拍的，才會這麼有愛」、「姊姊的身材真是辣慘了」、「歐摸歐摸~果然是性感女神」、「喜歡這組照片」、「男友不會拍到受不了嗎」，引發熱烈討論。

事實上，身材火辣的泫雅，經常在個人IG上不吝嗇的展現好身材，日前她除了公開與男友Dawn一同拍攝的低胸白紗穿搭照放閃外，她還曬出一張只穿著黑色內衣褲，並對著鏡中自拍的照片，惹火的身材曲線與結實的腹肌馬甲線，同樣辣翻一票網友，短短5天就吸引超過152萬人按讚。