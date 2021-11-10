21歲日本當紅演員濱邊美波外型甜美清純，因主演電影《我想吃掉你的胰臟》走紅，受封「長澤雅美第二」、「日版王祖賢」等稱號，儘管她一直聲稱自己沒有談過戀愛，日前卻被發現和24歲學霸創作歌手Ryuga熱戀中，儘管Ryuga立即否認兩人在交往，濱邊美波的IG又悄悄洩露愛苗。

Ryuga是慶應大學出身的學霸，才華洋溢的他9月傳出搭上女神濱邊美波，被日媒拍到有女方香閨的鑰匙，還能自由進出，甚至會幫忙女方帶愛犬出門散步，消息傳出後，Ryuga否認戀愛關係，指稱他們是朋友又都是愛犬人士，他才會幫忙照顧狗狗。

然而日媒9日再度爆料，濱邊美波除了官方帳號之外，還有一個IG私人帳號，雖然沒有使用真名，也沒有曬出自己的照片，但時不時會曬出愛犬，而她的寵物過去就曾多次上電視，很快就被認出是同一隻博美，且該帳號常出現一名男子的身影和手部，儘管沒有露臉卻還是被懷疑是Ryuga本人。

日媒也向經紀公司求證此消息，但公司聲稱該名男子是健身教練，在消息曝光後2小時，私人帳號也從公開帳改為不公開，過去《週刊文春》就曾指出，濱邊美波的愛犬「POPU」，是和Ryuga一起養的，兩人是在男方的演唱會上認識，但都沒有獲得證實。