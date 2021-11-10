大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝）

有關「清華海峽研究院」於國立清華大學校內設置清華海峽研究院新竹辦公室一案，被跨部會小組認定違反兩岸條例，並依法開罰。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（10日）在例行記者會中指責，這是民進黨當局阻撓限制兩岸正常交流合作的又一惡例。

清華大學校友會和廈門市政府、北京清華大學在新竹的清華大學校內共同設立清華海峽研究院和清華海峽研究院新竹辦公室，一起從事技術研發、攬才、投資，遭到台灣相關部門質疑，認為違反了「兩岸條例」，教育部要求立即停止運作，並罰款新台幣最高50萬元。

朱鳳蓮表示，據瞭解，清華海峽研究院是一家以企業化方式運作的科研機構，2015年成立以來，為推動兩岸科技交流和創新、促進兩岸融合發展發揮了積極作用。

朱鳳蓮指責，民進黨當局慣於以種種藉口為兩岸同胞交流合作設置障礙，不斷地進行干擾破壞。上述案例，是民進黨當局阻撓限制兩岸正常交流合作的又一惡例，這種倒行逆施是不得人心的。