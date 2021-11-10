陳思宇指出，本次8縣市抽查除了基隆市只有1間賣場外，其餘縣市至少都會去3家以上賣場，根據統計，仍有3成民眾辨識不出由農委會核發管理的台灣豬證明標章，更有近6成不信任台灣豬證明標章的稽查。（李柏澔攝）

台灣今年開放萊豬進口，加上1218公投將近，然而上至中央下至地方相繼推出的台灣豬標章卻造成標章之亂，反萊豬大眾走聯盟今(10)日於農委會前表示，許多電商平台的豬肉商品未標示產地或原產地，加上傳統市場與夜市標示雜亂，政府承諾清楚標示猶如芭樂票，並點出台灣豬標章5亂象，要求政府做到「嚴」格、「清」楚、「標」示。

去年8月28日總統蔡英文宣布今年起將開放美國含萊克多巴胺豬肉進口，除了引起對民進黨朝野立場急轉彎的批判，也引發民眾對食安的疑慮，為負起豬肉來源標示的強制責任，農委會、衛福部、地方政府、商家等相繼推出的台灣豬標章與貼紙，五花八門的貼紙反讓民眾無所適從。

聯盟召集人陳思宇表示，台灣豬標章有鬆散的標示、法規、民眾對稽查的不信任、政策宣導不足、五花八門的貼紙等5大亂象，以電商平台為例，許多豬肉商品如烤肉用豬肉串、醃漬豬排等並未標示產地或原產地，食藥署去年特別公告，根據包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定，如未依規定標示及標示不實者，最重分別可處新台幣300萬及400萬元罰鍰，難道獨缺電商通路？

「政府說會從源頭的進口商、肉品工廠、販售通路、店家都清楚標示，現在看來就只是一張芭樂票，有些超市、量販店、夜市、傳統市場等豬標章貼紙也不都具認證效力！」

陳思宇指出，本次8縣市抽查除了基隆市只有1間賣場外，其餘縣市至少都會去3家以上賣場，根據統計，仍有3成民眾辨識不出由農委會核發管理的台灣豬證明標章，更有近6成不信任台灣豬證明標章的稽查，鬆散的標示與法規制定，加上民眾對稽查的不信任，反成了雜亂貼紙，蘇貞昌今年1月表示「進口豬肉比照牛肉，依照部位給貨號，從源頭到流向都管得到」，如今成了最可怕的笑話。

宜蘭代表宜蘭縣經濟暨觀光旅遊協會理事長李偉華也說，沒有統一標準確實讓民眾無所適從，加工品的標示到底哪個有經過認證也都不知道，讓民眾相當困擾。

嘉義代表吳亭蓁醫師表示，傳統市場雖然幾乎都是販賣台灣豬，但仍有2-4成在攤位上找不到清楚的台灣豬標示，顯然標示上並未統一，標示豬肉產地的政策至今中央與地方仍是多頭馬車。

反萊豬大眾走聯盟今(10)日於農委會前表示，許多電商平台的豬肉商品未標示產地或原產地，加上傳統市場與夜市標示雜亂，政府承諾清楚標示猶如芭樂票，並點出台灣豬標章5亂象，要求政府做到「嚴」「清」「標」。（李柏澔攝）