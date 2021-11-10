台積電確定赴高雄設廠，引發熱烈討論，不僅有望提高當地薪資水準，楠梓、橋頭、左營甚至高雄市區的房價都已上漲，有網友好奇台積電效應能刺激高雄房市衝到什麼程度？意外釣出老手分析，台積電提供高雄最缺乏的大量高薪工作，其他生活機能樣樣不缺，看好高雄房價能追上台中的腳步，此外，有網友透露，當地建案已出現「惜售」現象，現在去已經買不到了。

早在8月初台積電將在高雄煉油廠舊址興建晶圓廠的消息被爆出後，鄰近的楠梓、橋頭房價就已經開始上漲，儘管台積電10月中的法說會並未提及此事，引發許多人對「台積電不來」的擔憂，但昨晚終於塵埃落定，台積電證實將在高雄設置晶圓廠，預計生產7奈米及28米製程，估明年開始動工，2024年量產。

消息傳到PTT論壇Home-Sale版引起熱議，有網友點出，台積電把高雄最弱的一塊補上，「高雄要海有海，要港有港，要捷運有捷運，要公共建設什麼都有，唯一最缺的，就是大量高薪工作，現在台積電把高雄最弱的一塊補上。」

他也預估，接下來高雄房價追上台中只是時間早晚的問題，「先恭喜買楠梓橋頭的人啦，上一周還只有25-30萬/坪，3-5年後40-45萬/坪也不是很困難的事，賭對了 賺50%是基本要的」

不少人認同原Po的看法，還有人認為，高雄市區房價也會有補漲行情，畢竟高雄房價低太久了，「我個人覺得楠梓果然會漲，但高雄市區肯定會飆更多，高雄市區的房價低太久了」、「我看好美術館跟農16啦，你看新竹房價最高的地方不是離台積最近的，當然其他地方會水漲船高」、「高雄房價太低了，補漲行情一定有，只欠個題材，但是目前看未來，應該頂多排第四，會在雙北和台中之後，甚至可能未來還會輸給桃園和新竹。」

此外，有網友透露，高雄部分地區的建案已經出現「惜售」狀況，「八月前撿便宜，九月買到未來價，十月買不到，明天進場都來不及了，591上看到的，打去八成以上都說不賣了，這種惜售的狀況，九月起就發生了」、「很多都封盤不賣了」、「這一波已經從7.8月開始炒到現在，很多案子都不夠賣，現在去來不及啦。」