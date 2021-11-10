台61西濱快鹿港4車連環撞 轎車慘遭包夾2大1小送醫

西濱快速道路北上接近洋厝交流道附近，10日上午10點半左右，發生自小客車和聯結車、轎車和拖板車等，4車連環大追撞。（彰化消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

西濱快速道路北上接近洋厝交流道附近，10日上午10點半左右，發生自小客車和聯結車、轎車和拖板車等，4車連環大追撞。（彰化消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

台61西濱快鹿港段4車追撞，小轎車遭大車前後包夾，十分悽慘。（照片來源：記者爆料網）

台61線西濱快速道路北上接近鹿港洋厝交流道附近，10日上午10點半左右，發生自2輛小客車和聯結車、拖板車4車連環追撞車禍，現場一片狼藉，轎車受到夾擊撞成廢鐵，初步調查疑似變換車道肇禍。第一部轎車車上1男1女和2歲小孩受到撞擊，緊急送醫搶救中。

台61線北上175.5公里處，上午10點30分發生大、小車的連環追撞車禍，最前方白色轎車變換車道，受到後方綠色聯結車車撞擊，強烈衝擊力道下，車身180度大迴轉，整部車都橫阻在中線和外線車道，車身變形。

聯結車撞上後，後方又1自小客車因煞車不及，後方又一部大型拖板車也來不及剎車撞上，轎車受到夾擊，車頭、車尾全毀，撞得稀爛。

事故發生後，彰化縣消防局第三大隊隊長施順仁緊急指揮動員救援，協助將最前方轎車車上1男1女和小孩共3人送彰濱秀傳醫院，3人目前沒有生命危險。

警方初步調查，第一部轎車洪姓駕駛和副駕駛是姊弟，小孩是姐姐的孩子，變換車道不小心、沒有保持安全行車距離等因素，造成了這起連環大追撞，肇事原因和責任歸屬，警方還在進一步調查中。