為提供旅客更多元、有趣的藍皮解憂號行程，雄獅旅遊推出多種海陸團體行程新玩法，並首度與「南國漫讀節」打造「列車上的書店」，邀請劉克襄等多位知名作家，與旅客分享獨特的藍皮記憶。跨年將至，搭乘藍皮解憂號可前往台灣極南車站「枋山站」欣賞2021年最後一個夕陽，因為車站坐落於半山腰，無敵海景盡收眼底，2天1夜4099元起。若不想人擠人迎曙光，雄獅也包太麻里曙光飯店40間房，主打能直接在頂樓「輕鬆看日出」的行程，只要上樓就能享受無敵景致迎接2022年，藍皮解憂號系列行程2天1夜5799元起。

鐵道旅遊正夯，雄獅旅遊獨家營運「藍皮解憂號觀光列車」10月23日正式啟航，獨特性和稀有性讓它一上路就引爆市場話題，年底前銷售已經超過8千人次，熱門時段銷售量更是超過8成滿，旅客除了可以感受復古懷舊的乘車體驗，沿途鐵道秘境還有許多不能錯過的打卡亮點。

藍皮解憂號觀光列車行駛的南迴鐵路，被譽為台灣最美的軌道段，沿途處處都是驚喜。鐵道專家蘇昭旭精選南迴五大賣點，包括南迴鐵路中，從內獅到枋山這段路途，因為路基較高，凌空觀海宛如騰雲遨遊，緊接著枋山開往中央山脈，可將溪流與山林美景盡收眼底；中央隧道段則是全台第二長的鐵路隧道，該路段總計有18個大小隧道，大海和山洞間不停穿梭，充斥著搭火車的趣味性；至於大武到金崙堪稱是最美的一段路，窗景重返大海後，火車和太平洋共舞，欣賞海天一色。

雄獅旅遊也精選藍皮十大網美打卡點，除了藍皮的車頭、車廂，還有懷舊座椅、車窗、電風扇是大家必拍的項目外，南迴公路上最有特色的「聖若瑟教堂」、穿過長長隧道才能抵達的「秘境沙灘」、被譽為全台最美高架橋的「金崙大橋」、太麻里站外的「海天一線」、太麻里「台版櫻木花道平交道」、復古風的「枋山站舊月台」、擁有無敵海景的枋山站外「半山腰大平台」、全台最美月台「多良車站」等，都是必訪的特殊景點。

為提供旅客更多元、有趣的藍皮解憂號行程，雄獅旅遊於藍皮解憂號觀光列車規劃一系列策展行程，不定期推出各式各樣主題策展專列。首波活動將與「南國漫讀節」一同打造期間限定「列車上的書店」，放上書櫃、掛上布幔，將車廂佈置成文青風，以全新閱讀體驗開啟讀者感官，自10月至明年2月共啟動5趟班次，邀請為藍皮解憂號命名的作家劉克襄、藍皮末班車及藍皮解憂號復駛首班車列車長馬世駿等鐵道專家帶領旅客，透過不同面向深度認識藍皮解憂號觀光列車，還能聆聽旅遊作家分享特殊旅遊經驗。

配合「南國漫讀節」系列活動，雄獅旅遊同步推出1日到3日套裝行程，每人最低價1999元起，可以登上移動的書店，與作家來場文青鐵道之旅，或是前往佳冬蕭家古厝、楊氏宗祠等三級古蹟，體驗台灣早期的大戶人家風華；若想更深入體驗藍皮秘境文化之美，則推薦到金崙接受部落文化洗禮，順便走訪知名電視劇「斯卡羅」的拍攝場景欖仁溪瀑布。

此外，雄獅旅遊還推出藍皮解憂號海陸團體行程新玩法，帶領旅客夜訪社頂部落生態，探秘墾丁森林地底洞穴，再到台東金崙部落走讀，3天2夜11079元起；或搭乘藍皮來趟文青藝文小旅行，再搭船到小琉球賞花瓶岩等三大景點，暢遊海陸雙旅遊4天3夜12999元起；還有季節限定到花蓮雲山水、武陵看銀杏落羽松、福壽山賞楓紅、台東採釋迦，環繞半個台灣秋天美景盡收眼底，6天5夜19999元起。