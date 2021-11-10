林口區1間違法於住宅區的資源回收場被爆出遭4度開罰，強制拆除後卻繼續營業，場內傳出有價值上億的漂流木，引發熱議，今10日上午公安小組前往稽查，徐姓業者曝光外傳「上億木頭」的真實價格與來歷，並表示會在11月底前清空，另也對地方弱勢資收戶的下落感到擔憂。

新北市議員蔡淑君8日於議會質詢指出，林口違法資源回收場位於住宅區內，資收場製造噪音、破壞環境，附近住戶不堪其擾，經市府多次稽查開罰仍持續營業，新北市長侯友宜表示將採取強硬手段。未料，新北市議員陳明義質詢同一個案件，為業者請命時，竟意外說出「場內有價值上億元的漂流木」，引發外界譁然。

10日上午新北市公安小組前往稽查，林口警分局文林派出所副所長、環保局稽查人員、林口清潔隊隊長朱育華與新北市議員陳明義服務團隊到場，另也有幾位資收阿嬤在場含淚和資收場道別，拆除大隊到場後先行與徐姓業者溝通。

徐姓業者出面喊冤，指都有繳付罰款，住戶指「資收場晚上很吵」根本是子虛烏有，他們都是上午工作，晚上怎麼可能有聲音，這個資收場每天大概有50名弱勢資收者來換錢，如今強拆、搬遷這些阿公、阿嬤不知道該怎麼辦？他已積極清運，由於房東11月底就會把土地收回，他們會在11月底前收乾淨。

徐姓業者也表示，陳明義議員所說「上億」木頭，「上億」是指他要把木頭送給子女的心中價值，事實上木頭是他向新北市水利局從烏來山區標來的，當初競標價格為5、60萬元，運費等則超過百萬，木頭種類有檜木、沉香、扁木等等，好的可以雕刻佛像、不好的可以種香菇，為了這些木頭，他還被山老鼠盜用資料，上了法院。

副市長謝政達表示，市府公共小組已要求業者立即改善，業者承諾違章建築部分將於11月10日前自行移除，場內資收物將以只出不進方式於本週自行聯繫合法業者載運出廠，另外，針對當地資收個體戶因仰賴資源回收作業作為其生計部分，將由環保局轉介媒合，確保弱勢民眾權益。

新北市政府表示，從事資源回收處理行為相關業者，除須尋覓合法用地外，也應依規定向登記機關完成登記，更要落實環境污染防制作業，不得任意污染環境。公安小組一旦查獲相關違規情事，將強力執法，落實環境保護。