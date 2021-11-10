從命理角度來看，痣長在不同的位置有不同的含義，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果女人的手掌、印堂、眉毛、鼻樑、嘴角有痣，則有望得天福，這輩子不僅能夠嫁給好人家，而且能夠發財得勢，運勢一路高升，家中財富萬貫。

▍1.手掌上有痣

掌心痣又叫合和痣，女人如果手掌上有痣，將會得到天眼，有很強的第六感，靠著超強的直覺，能夠找到合適的伴侶。男人娶了她們，將會得到天福，日子過得很充實，家中財富將會不斷累積，喜福臨門。

▍2.印堂處有痣

女人如果印堂處有痣，意味著權勢和財富大增，印堂主官財，能夠提升運勢，她們在事業上很有野心，是典型的女強人，面對各種工作上的挑戰能積極奮戰，不斷開闢事業道路，男人娶了她們，事業上也會順利發展，財運不斷增旺。

▍3.眉毛有痣

眉毛上有痣的女人通常情商高，懂得為人處事，人緣非常好，她們很有主見，做事果斷乾脆，是很有魄力的人。這樣的女人能力強過男人，能在社會中擁有很高的地位，男人娶了她們相當於得到一個賢內助，再也沒有後顧之憂，非常有福氣。

▍4.鼻樑處有痣

女人如果鼻樑上有痣，通常擁有善良的本性，雖然嘴上不饒人，但是心善得福，常有菩薩在身邊保佑，運勢平穩，不至於大起大落。男人娶到她們將會增旺事業運勢，工作順利，個人發展速度飛快，多福多喜，生活中充滿了吉祥之氣。

▍5.嘴角邊有痣

嘴角有痣的女人說明很有口福，一生吃穿不愁，她們情商較高，很會說話，是很討人喜歡的那種類型。這類女人的婚姻運很旺，婚後能夠受到丈夫寵愛，和夫家家人的關係也很和諧，男人娶到她們家和萬事興，能沾到不少福氣。

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