台灣現在已多日本土零確診，對於未來台灣民眾入境大陸是否會放寬有關防疫措施？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（10日）在例行記者會中表示，繼續堅持嚴格的疫情防控措施。意味著台灣民眾如果要赴大陸，還是必須符合當地城市的入境規定，入住旅館集中隔離14至21天不等。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝）

朱鳳蓮表示，近期全球疫情波折反覆、居高不下，今冬明春的疫情防控形勢複雜嚴峻。大陸將繼續堅持嚴格的疫情防控措施，築牢「外防輸入、內防反彈」的堅實屏障。關於接種疫苗人群跨境往來便利問題，將根據疫情發展形勢，服從疫情防控工作的統一部署和安排。