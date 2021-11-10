中共十九屆六中全會正在北京召開，中共中央將於周五（12日）上午10時舉行新聞發布會，介紹六中全會精神。

六中全會於本周一至四（8至11日）在北京舉行。中共中央總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。

外界分析，這將是中共史上「第三份歷史決議」，「決議」將確立習近平在中共黨內政治地位。六中全會也將為明年中共二十大人事布局。