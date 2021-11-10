中共中央12日開記者會 介紹六中全會精神 12:002021/11/10 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共十九屆六中全會正在北京召開，中共中央將於周五（12日）上午10時舉行新聞發布會，介紹六中全會精神。 六中全會於本周一至四（8至11日）在北京舉行。中共中央總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明。 外界分析，這將是中共史上「第三份歷史決議」，「決議」將確立習近平在中共黨內政治地位。六中全會也將為明年中共二十大人事布局。 路透：拜習視訊峰會最快下周登場 臺大攜手遠見 12日舉辦ESG領袖講堂 #六中全會 #中共 #12日 #介紹 #舉行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日月光前進校園 推魚菜共生 04:102021/11/10 焦點要聞 《美股掃瞄》連9日來首度收黑 標普500指數失守歷史高點 08:522021/11/10 財經 捍衛海疆 海龍潛艦定期巡弋南沙 04:102021/11/10 焦點要聞 《半導體》台積電合資索尼在日設廠 索尼投5億美元、持股20％ 08:012021/11/10 財經 恒指開盤跌25點 騰訊盤中漲近3％ 10:592021/11/10 財經 三歷史決議vs.三個起來 04:102021/11/10 時論廣場 中信特攻大進補 甜瓜前隊友加盟 04:102021/11/10 運動天地 社評／美踩煞車 抗中保台陷險境 04:102021/11/10 焦點新聞 共機擾台範圍 連動美日安保區域 04:102021/11/10 焦點要聞 北市敬老愛心儲值金15日開領 悠遊卡單筆可嗶1,500元 04:102021/11/10 投資理財 顏清標現身駁抹黑 盼中二公正補選 04:102021/11/10 政治要聞 兩岸熱門新聞 史話》林毅夫最使台灣忌恨的──林毅夫的錦繡中華之４（郭冠英） - 兩岸史話 - 言論 蘇吳游入列台獨頑固分子清單感到光榮 國台辦批：跳得越高 摔得越重 - 兩岸 巴基斯坦接收陸出口護衛艦 印媒：陸不再使用西方電子設備 - 兩岸 兩岸緊張關係一觸即發 國台辦：「台獨」意味災難的降臨 - 兩岸 社評／美踩煞車 抗中保台陷險境 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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