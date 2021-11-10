新竹市衛生局為有效利用並加速民眾完成新冠肺炎疫苗接種，10日起開放全市5家醫院及15家診所提供免平台預約接種BNT、AZ疫苗，未來接種第1、2劑BNT或AZ疫苗，衛生局也將視庫存、到貨與接種情形，適度調整合約院所家數，以利民眾就近接種。

衛生局表示，新竹市第1劑疫苗涵蓋率至今天，已達89.4％，為全國排名第1，為讓疫苗更有效運用及提供未於平台預約接種的民眾方便施打疫苗，衛生局協調竹市5大醫院及15家診所，優先提供接種第1、2劑BNT或AZ疫苗，後續也將視疫苗接種及配送情形，增加接種服務院所家數，尚未接種疫苗的民眾可多加運用。

接種BNT第2劑須為18歲以上符合接種間隔滿4周以上者；AZ疫苗則開放第2劑接種間隔滿8周以上民眾接種，相關院所接種資訊請可至新竹市防疫資訊專區查詢，前往醫療院所接種前，請先電話洽詢預約。

衛生局同時提醒民眾，除COVID-19疫苗外，流感疫苗也已開打，呼籲符合公費流感疫苗資格民眾宜盡速接種，尤其是長者及幼童，接種流感疫苗，提高自我保護力，但需注意與COVID-19疫苗接種間隔7天以上，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。有關合約醫療院所，可至衛生局網站查詢，或撥打1999市民服務專線洽詢。