警方在李女住處查扣滿月禮金飾和贓款。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台南市官田一名李姓女子平日在家務農，私下卻利用Line交易社群及臉書社團，巧扮販售口罩的賣家及買金飾買家，誘騙買口罩消費者匯款給銀樓業者後即搞失蹤，銀樓業者因帳戶被凍結，買家也拿不到口罩始知受騙；高雄市刑大科偵隊警方透過被害人大數據分析，查出李女涉案，3日前往台南逮人，初步清查，3個月內共有14人受害，得手逾7萬6000元。

高市刑大科偵隊警方指出，家住台南官田的38歲李姓女子，今年8月起，利用Line交易社群及臉書買賣社團、直播平台等，扮演買家，私訊銀樓業者表示要買手鍊等金飾，藉以取得賣家帳號後，再扮演販售口罩的賣家，下載口罩業者的照片後，張貼「1組市價要價1500元的口罩，只要1200元低價」的訊息，誘騙不知情的消費者購買。

李女在買賣雙方上鉤後，再以各種理由推託延遲出貨，只要被害人催促，就搞失蹤或切換帳號，多名消費者和銀樓業者因收不到口罩或者帳戶遭警示凍結向警方報案。

警方透過大數據分析追查，查出曾以類似手法詐騙的李女又重施故技，3日前往李女住家逮人時，李女一身泥土剛下田返家，李女母親得知女兒又再度犯案氣炸，當場飆罵女兒不學好。

李女坦承犯案，警方在屋內起出滿月禮金飾、7萬6000元贓款，初步清查，3個月以來共有14人受害，警方訊後依詐欺罪嫌將李女送辦，檢方裁定2萬元交保候傳。

警方指出，今年4月迄今，高市警方已查獲利用假扮買賣雙方的詐騙案共有10多件，累計詐騙金額約230萬，近200人受害；由於接近雙11購物節，呼籲消費者要盡量選擇有第三方支付機制的網購平台，避免受騙，得不償失。

詐騙雙11金飾銀樓買家