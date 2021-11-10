遊戲新幹線旗下金庸武俠線上遊戲《新天龍八部Online》今（10）日推出年度改版「風起汴京」，帶來全新主城「汴京」、副本「觀山海」及跨服江湖「中都」等精彩內容，並同步開放新伺服器「風起汴京」與多項改版慶祝活動，廣邀各路英雄一起征戰全新江湖！

史上最大主城開啟 再現北宋版圖

本次開放新主城「汴京」，以北宋汴梁為原型，二十四路拱衛的劃分，重現北宋版圖，也是《新天龍八部Online》史上面積最大的主城。城內還原了著名的汴京八景及宋代民俗，並邀請到曾為電影《哪吒》、《奪冠》等影視音效團隊製作遊戲音效，多達24種區域音效，讓玩家彷彿置身於汴京鬧市中，感受前所未有的沉浸式體驗。

史上最大主城「汴京」

全新副本「觀山海」 三大場景展現東方美學

全新副本「觀山海」採用PBR 粒子紋理技術，並對遊戲引擎底層進行10多項的改造工程，所呈現的光影效果與材質展示更加完美。其中新開放的三大場景「千仞黃山」、「凌雲大佛」、「古銅雀台」實景畫面也在今日首次曝光。

「觀山海」副本實景

五嶽歸來不看山，黃山歸來不看嶽。被譽為天下第一山的黃山正是場景「千仞黃山」的原型，值得一提的是，黃山著名美景「雲海」也精心刻畫於遊戲之中，足不出戶便可一覽山川之美。

場景「千仞黃山」

東方傳統文化受佛學影響深遠，而「樂山大佛」又代表佛學文化的巔峰，百年前開鑿大佛的東方匠人，以行修心，造就鬼斧神工的大佛奇觀。遊戲內也以全新場景「凌雲大佛」，呈現東方文化獨特的修行意境，致敬這份難能可貴的匠心精神。

場景「凌雲大佛」

中國古代的台式建築最早始於周朝，成長於春秋、戰國，至秦漢日趨完美。「銅雀台」作為中國建築史上一顆熠熠生輝的明珠，在史書、漢賦、唐詩、宋詞中，都受到無數文人墨客稱頌其美好風華。不僅如此，「古銅雀台」作為當時鄴下文人創作活動的樂園，傳統文化在此激盪發揚，玩家也可以從中感受東方傳統的人文魅力。

場景「古銅雀台」

跨服幫會戰每週六開打

全新跨服江湖「中都」即將在每週六晚上8點展開「劍指金陵渡－兵鬥」，由「汴京城」作為中都核心區域，玩家將以幫派為單位，與來自全服少俠交戰，爭奪州府「金陵城」君主之位！奪城失敗者也別放棄，透過參戰週日活動「劍指金陵渡－演武」，無論勝敗都能獲得獎勵，玩家可藉此提升戰力，為下一次跨服戰做好準備。

中都策略圖

新服好禮獎不停 多項福利等你拿

為慶祝新版本上線，特別舉辦「新手限定－專屬9大主題」、「老手回歸－專屬6大好康」、「全服同享－限定7大活動」等多項精彩活動，讓全體玩家都能享有專屬活動獎勵！同時也開放新服「風起汴京」，準備稀有「重樓神裝」及50萬紅利點數等多項獎勵回饋，幫助玩家迅速提升戰力，與昔日同伴攜手再戰江湖。