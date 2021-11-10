曾經是台灣最貴豪宅的台北市仁愛路「帝寶」，在今年8月出現一筆最新實價揭露，外傳賣家是今年被富比士評比為台灣首富的「神祕鞋王」張聰淵，據指出，這筆交易賠了近4800萬元，金額足以在台北市買1戶標準3房格局的新屋，房產專家指出，對於高資產持有者來說，房地產的賠售並不是只看帳面上的考量，還有資金機會成本的思維，且隨著越來越多符合現代潮流的新豪宅出現，選擇也更多。

根據最新實價揭露，帝寶豪宅8月有一筆12樓戶的交易紀錄，總價為3億9988萬元，坪數約221.39坪，包括4車位、約60.53坪，扣除車位1800萬元，拆算每坪單價約237.4萬元，據《自由時報》報導指出，該交易賣家為英屬維京群島商宏福國際，負責人張聰淵為今年剛被富比士評比為台灣首富。

張聰淵身價高達138億美元（約新台幣3825億元），有「神祕鞋王」之稱，出身雲林鄉下，為人相當低調，創業工廠則是位於田埂間的鐵皮屋，多年前因斥資8億元、沒向銀行借錢買下2戶帝寶而引發市場關注。

熟悉豪宅市場的屋比房屋總經理葉國華表示，帝寶是台灣第一代真正的豪宅，能進駐帝寶，都是身分、地位的象徵，但隨著時光流逝，以及帝寶住戶日益複雜，加以帝寶仍為豪宅明顯標的，現在有許多高資產族群行事低調，不希望成為外界矚目的焦點，且有不少造價、規劃都符合現代潮流的新豪宅可以選擇；對於前屋主此筆交易屬賠售，他推測可能是階段性任務已經達成，例如購入當時可能基於某種資產配置或稅務規劃等考量，不是單看這筆交易的盈虧。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨也指出，對於高端持有者來說，房地產的賠售並不是只有帳面考量，而是資金機會成本的思維，若賠售之後可以將資金做更好的運用，賠售可能反而是好的選擇。