櫃買10日審議廣閎科技上櫃案 12:002021/11/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心10日將召開上櫃審議委員會，審議廣閎科技公司（6693）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，廣閎科技主要從事功率金氧半場效電晶體及無刷直流馬達驅動控制模組等之研發、設計與銷售，董事長為林明璋，推薦證券商是兆豐證券及凱基證券，申請時資本額4億640萬元。 廣閎科技109年合併營業收入為8億6044萬元，稅後淨利為2926萬元，每股盈餘為0.72元。110年上半年之合併營業收入為5億5071萬元，稅後淨利為3687萬元，每股盈餘為0.90元。 外資歸隊 三天買超568億元 廣華 10月業績逆勢增 #廣閎科 #上櫃案 #櫃買中心 #合併營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長華＊ Q4接單續強價格喊漲 04:102021/11/10 證券．權證 金控前十月獲利 破5,000億 創史上同期新高 04:102021/11/10 財經要聞 《百貨股》雙11＋火鍋季 全家業績HOT起來 09:092021/11/10 財經 日月光兩天買回3,550張庫藏股 04:102021/11/10 證券．權證 交易高風險新創股票 免列最低稅負 04:102021/11/10 產業特刊 華固國家置地A級門面 科技、隱形冠軍業搶進 04:102021/11/10 財經焦點 《光電股》轉型破繭 佳能Q3「盈」了 08:522021/11/10 財經 《興櫃股》MOSFET帶旺 力士前3季每股賺4.11元 09:262021/11/10 財經 《金融股》康和證10月獲利衝新高 前10月逼近年度新猷 08:012021/11/10 財經 浩鑫賣內湖總部 處分利益估2億 04:102021/11/10 產業．科技 熱門股－點序 缺貨漲價攻上漲停 04:102021/11/10 證券．權證 財經熱門新聞 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 台積電「髮夾彎」降臨高雄 老手卻驚爆：當地這家大廠慘了 - 財經 台灣首富賠近4800萬賣帝寶 專家說話了 - 財經 顏清標爆欠債兩大苦主之一 華南銀行晚間回應了 - 財經 跟風台積電搶買高雄房？他曝真實現況：來不及了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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