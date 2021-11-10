大陸房企花樣年10日港股復牌即大跌五成，早段一度下跌51.8％，見0.27港元創新低，其後略回升至0.32港元，跌幅仍有41.07％。

花樣年集團表示，除2021年票據外，公司的票據（包括公司提供擔保的票據）及具重大性質的貸款並無任何到期未付金額，且公司並未接獲任何系列票據持有人通知，要求即時還款，但接獲若干貸款人通知，要求償還未到期貸款，公司現正針對償付安排與有關貸款人展開討論。

公司表示，鑑於集團面臨流動資金問題，概不保證集團將能夠滿足其於其他融資文件項下的財務責任。若未能滿足其擔保責任，於到期時償還任何債務或與債權人就重續或延長其借款或其他安排達成協議，則可能對集團的業務、前景、財務狀況及經營業績構成重大不利影響。

花樣年10月公告指出，並無對2021年票據支付於10月4日到期的未償還本金額，2021年票據的未償還本金額約2.06億美元。