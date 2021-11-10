台積電(2330)決議赴高雄投資設廠，帶動位於高雄具有資產題材的中石化(1314)今股價帶量強攻，開高走高、大漲逾5.5%，股價最高達13.35元。

中石化在今年8月順利標出的是位於高雄市前鎮區經貿段五小段7地號及7-1地號，該兩地號合併為一標件，面積合計約2744.77坪，標售底價每坪75萬元，總價約20.5858億元，由慶旺建設得標，每坪單價86.7萬元，交易總金額23.8億元，溢價率15.6%，目前中石化手中還有一筆位於高雄市前鎮區憲德段二小段3地號則尚未標出，中石化目前仍規劃繼續標售。

中石化近年以「石化事業」及「土地開發」雙主軸事業為主要經營方針，其中石化事業以兩岸質量整合為布局考量，除推動高雄港洲際碼頭、苗栗頭份精細化工，大陸威名石化基地建設也持續推進，合計投資規模逾340億元。

台積電因應市場需求，將於高雄設立生產7奈米及28奈米製程之十二吋晶圓廠，並規劃於2022年開始動工，並在2024年開始量產。台積電(2330)決議赴高雄投資設廠，高雄建商異口同聲的指出，等了30~40年，高雄終於可以開始發光發熱，樂觀看待房市未來的發展，京城(2524)緊緊鎖在漲停板41.15元，永信建(5508)及隆大(5519)漲幅都在3%以上。

之前台積電設廠題材就已在高雄房市傳的沸沸揚揚，8~10月，高雄房市熱到連業界的人都說，30~40年來從沒有看過這種情形。目前京城在楠梓及橋頭有庫存土地，近2年內將會推出；永信建明年中旬將在楠梓推出建案，後年也會有個案推出；隆大在楠梓及橋頭地區庫土地也將近6000坪；達麗在兩地的庫存土地也不遑多讓，未來將會陸續推出，除了建案之外，達麗開發的萬坪商場「岡山樂購站前廣場」也即將完工營運，將挹注更多的營運動能。