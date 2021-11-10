台塑集團長孫王泉仁情史豐富，2010年迎娶首都客運千金李晶晶，婚姻僅維持2年就告吹，2014年與日籍女星麻衣閃婚並育有1子，卻爆婚變4年都沒探望，導致小孩對爸爸沒什麼印象，如今爆出王泉仁有新歡，且女方又為他添丁，準備在新加坡生產，引發外界熱議，眾人都好奇他的前妻是怎麼樣的看法，李晶晶也鬆口，但僅透過經紀人表示「感謝關心」。

王泉仁今被《鏡週刊》爆出，身邊已經有新歡，女方是個空姐，盛傳2人已經低調結婚，空姐成了王泉仁的第三任老婆，且已懷有身孕，是個男孩，未來將在新加坡生產並定居，據了解結婚是女方的意思，但兩人感情穩定，王泉仁也因此在新加坡落腳，在台灣與新加坡之間樂當空中飛人。

王泉仁每段婚姻都擁有子嗣，當年他為了李晶晶，直接斷開交往多年、陪他參加母親喪禮的女星錢柏渝，轉頭與青梅竹馬李晶晶約會，結婚時公開表示李晶晶「是我第一個女朋友、也是最後一個」，被外界認為是公主與王子的結合，2人婚後生下一個女兒，但仍是離婚收場。

如今王泉仁傳3婚，眾人都想知道李晶晶的想法，據《三立新聞網》報導，媒體傳訊詢問，一早李晶晶就透過經紀人回應：「不好意思，晶晶今天有拍攝，正在工作中無法連絡，感謝關心！」，對於近況，經紀人表示李晶晶一切都好，目前專心在工作上，「如果有新的計畫會立即跟大家說！」，而她離婚後生活似乎過得更愜意安適，不時能透過社群觀察到她跟姊妹淘下午茶、帶女兒看展、跟家人遊艇出遊等，離婚後富貴生活品質不下降。