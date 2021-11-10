拍攝電影「角頭」、「角頭2」的理大國際多媒體公司，被檢舉驗資不實，負責人謝政翰、董事張威縯遭到起訴。台北地院審結，認定不實資本額約81萬元，依違反公司法判謝拘役20天、張拘役30天，均可易科罰金，可上訴。

理大國際多媒體成立於1999年理大國際多媒體，早期以日本電影買賣、電影發行、電影廣告購買、電影版權銷售及發行光碟片為主，曾經共同發行「畫皮」、「葉問」等多部知名電影。

理大之後擴充業務，開發主流專業的電影拍攝，例如2015年的「角頭」、2018年上映的「角頭2」。理大拍攝「角頭2」時，還傳出監製張威縯撂幫派兄弟軋戲，引發爭議。

理大2019年初申請7400萬元增資，事後遭人檢舉是借錢驗資，台北市政府商業處隨即對理大進行查帳，發現資金到位4天後就轉回會計師帳戶，因此將謝政翰、張威縯移送法辦，台北地檢署同年9月間起訴2人。

2人否認犯行，謝政翰辯稱他只是登記負責人，無實質決定權，因為公司欠張威縯債務，增資後才將錢償還給張；張也辯稱曾在2016年底借款7369萬元給理大，增資的目的本來就是清償債務，以防公司破產。

但法官根據2人提出的證據，認定理大實際用於還款的金額只有7319萬元，給張威縯的總金額卻是7400萬元，其餘81萬元顯然沒有增資真意，此部分確實驗資不實，考量金額不大，因此判張拘役30天、謝拘役20天。