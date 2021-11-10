香港女星倪晨曦是美女代表，她在18歲時參加多倫多華裔小姐選美奪冠，而打開知名度，天生麗質的倪晨曦，儘管升格當人母，她仍擁有一張高顏值和前凸後翹的好身材，倪晨曦近日就解放曬辣照，現身戶外的她，外套打開竟只有穿比基尼，畫面辣度爆表。

34歲倪晨曦在18歲拿下多倫多華裔小姐冠軍，她大學畢業後回到香港出道，演藝事業橫跨主持、廣告和代言，倪晨曦本身也是美容、旅遊和瑜珈達人，她積極經營社群媒體，也讓她擁有「IG女神」的美名，不過，女神倪晨曦早已名花有主，她在去年雙喜臨門，與金融業老公Vincent結婚並生下兒子，幸福組成一家三口。

倪晨曦雖然升格當媽咪，不過天生麗質的她，仍擁有一張高顏值和前凸後翹的好身材，倪晨曦近日就大解放曬辣照，現身戶外的她，背景有藍天、草地和湖泊，相當愜意，身穿針織外套的倪晨曦火辣拉開外套，她裡面穿竟然只單穿比基尼，倪晨曦還幽默發文：「不要問我為什麼今天變辣妹」，倪晨曦的纖細身材和S曲線全都露，性感讓網友眼睛大吃冰淇淋。

倪晨曦辣照看不出她已是孩子的媽，也吸引網友驚呼她身材不科學：「你每天都是辣妹」、「永遠保持最佳狀態」、「擋不住的小蠻腰」、「真的好辣」，性感魅力依舊撩人。