大陸1名女子小芳（化名）2018年與1名中年男子相親後開始交，但過沒多久她就向對方說意外懷孕了，順利辦完婚禮、產子後，男子因中年得子相當高興，不但砸下17萬讓小芳住高級月子中心，每個月也花2萬元請保母；但日後卻驚覺小芳早已有外遇，且一驗孩子DNA也不是他的，2人離婚後，小芳還要賠償約35萬。

據《現代快報》報導，小芳在相親場合遇到男子，2人交往期間她突然對男子說已經懷孕了，希望能盡快結婚，於是2人在2018年5月舉辦婚禮，她也如願拿到結婚證，結婚6個月後生出1子，而男子老來得子相當開心，不但包辦要價4萬人民幣（約17萬新台幣）的月子中心，還每個月花5000人民幣（約2萬2千新台幣）雇保姆照顧孩子。

不過男子出錢出力照料母子1年多後，卻在2020年5月發現小芳外遇，甚至以外遇時間推算，發現孩子的生父可疑，於是做了DNA檢測後，果真發先生父並非是他，氣得向小芳提告，要求返還撫養費並賠償精神損失費共20萬人民幣(約87萬新台幣)。

男子與小芳在去年7月已協議離婚，2人各自名下房產、車輛、銀行存款歸各自所有，無共同財產和共同債務；法官認為既然孩子非男子所親生，確實沒有扶養義務，小芳則負擔賠償責任，判小芳須賠償撫養費7萬人民幣（約30萬新台幣）和精神損失1萬人民幣（約4萬3千新台幣）。